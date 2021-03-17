Приговор по делу брата экс-мэра Пятигорска Травнева отменен

Даниил Травнев. Фото: пресс-служба мэрии Пятигорска

Краевой суд отменил решение Пятигорского городского суда по делу Данила Травнева. Об этом рассказал источник "КП" в суде.

- Жалобу подал пятигорский прокурор. По его мнению, возмещения материального ущерба и извинений недостаточно. 9 марта Краевой суд рассмотрел и удовлетворил апелляцию. Приговор о прекращении уголовного преследования отменен. Дело вернули в суд, - сообщил источник издания.

Данила Травнев был руководителем ОАО "Пятигорскгоргаз". Ранее источник "Комсомольской правды", знакомый с материалами дела, сообщал, что Травнев в октябре 2010 года назначил свою жену на пост инспектора по кадрам группы по работе с персоналом. Супруга даже не посещала работу и выполняла должностные обязанности.

В мае 2019 года женщину уволили. Почти за девять лет она заработала более 2,5 млн рублей.

Кроме того, Травнев год заправлял свою машину за счет организации. Таким образом он причинил материальный ущерб в 700 тысяч рублей.

Дело закрывали из-за примирения сторон. Но прокурора не удовлетворил такой исход. Новые слушания над Травневым будут вновь проходить в Пятигорске.