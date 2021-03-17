Владимир Путин 16 марта назначил на Ставрополье новых судей

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Юлия Попова, Сергей Мамонтов, Юрий Курасов, Олег Поляков

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 16 февраля 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судья Ставропольского краевого суда – Ольга Шетогубова, председатель Александровского районного суда – Юрий Курасов, председатель Апанасенковского районного суда – Олег Поляков, председатель Арзгирского районного суда – Сергей Мамонов, судья Ленинского районного суда Ставрополя – Юлия Попова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 января 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Промышленного районного суда Ставрополя Людмила Калашникова и Сергей Самойлов.