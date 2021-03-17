На Ставрополье используют топливные отходы для производства отопительных приборов

Фото с производства "Ставлечь"

Пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщила, что сфера использования отходов топлива продолжает развиваться.

На территории края работает завод "Ставлечь", который производит аппараты для отопления. Они работают на отработанном машинном масле и других смазочных материалах. Это оберегает окружающую среду от выброса смазочных материалов, которые не разлагаются.

- Ежегодно предприятие производит до 10 тысяч котлов, калориферов, а также парогенераторов и горелок, функционирующих за счет отработанного машинного масла и других топливно-смазочных материалов. В зависимости от модификации оборудование позволяет отапливать промышленные и жилые помещения площадью до 30000 м2. Мощность установок варьируется до 3,5 МВт, - сказано в сообщении пресс-службе.