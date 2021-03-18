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Общество18 марта 2021 8:09

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 125 человек

Число зараженных достигло 49112
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять пациентов. Число умерших от инфекции достигло 1175. Также за последние сутки диагноз подтвердился у 125 жителей края. Число зараженных достигло 49112.

За прошедший день еще 206 пациентов выздоровели. Общее количество тех, кто смог справиться с болезнью составило уже 45,8 тысячи человек. За весь период пандемии провели 1 миллион 444 тысячи тестирований на коронавирус.

- Чтобы защитить себя и своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. А лучший уровень безопасности перед угрозой болезни поможет обеспечить вакцинация, которая продолжается и в нашем крае. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.