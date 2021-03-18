Ставропольчанка стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ»

Подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ». Среди победителей – директор Молодежного культурно - досугового центра «Мир» Елена Габулова. Сейчас в МКДЦ «Мир» работает десять клубов, насчитывающих 765 человек.

Один из результатов работы Елены Ивановны - открытие в 2019 году на базе МКДЦ «Мир» «Школы кино», где проходят тематические встречи, мастер – классы.

Конкурс «Лучшие Руководители РФ» проводился на основе многокомпонентного анализа. Учитывались оценка внешних экспертных групп, результаты голосования авторизованных пользователей, статистика серверов экспонирования и целый ряд других независимых факторов.