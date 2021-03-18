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Общество18 марта 2021 18:25

В день воссоединения с Крымом в Ставропольском крае выступили артисты и казаки

Жителей Ставрополья поздравили с днем присоединения Крыма к России особой праздничной программой
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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18 марта в Дворце культуры Ставрополя прошел большой концерт в честь дня воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия выступили многие творческие коллективы: детские, казачьи ансамбли, эстрадные исполнители.

На празднике были соблюдены все санитарные нормы. Зал был заполнен не полностью, сохранялась дистанция, гости и сотрудники учреждения были в масках.

Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Как отметили во время праздничной программы, это важный день как для Ставропольского края, так и для всей страны.