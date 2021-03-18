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Звезды18 марта 2021 18:36

На Ставрополье в 2021 отремонтируют 26 культучреждений и построят 2 библиотеки

Ремонт и строительство выполнят в рамках нацпроекта "Культура"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании заявил, что до сентября 2021 года в регионе должны выполнить основной объем запланированных работ по национальной программе "Культура".

В этом году должны провести ремонтные работы в 26 учреждениях культуры - 14 школ искусств и 12 домов культуры. Также в планах есть пункт строительства двух библиотек в Курском и Труновском городских округах.

- Важнейшее условие для этого - своевременное заключение контрактов и проведение подготовительных процедур. За это отвечает руководитель каждого ведомства, - заявил глава региона.

Культура