Губернатор Ставрополья поручил подготовить спортивные объекты к мероприятиям с участием зрителей

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Еще один вопрос повестки заседания – возобновление спортивных состязаний с участием зрителей при условии 50-процентной заполняемости залов.

Как прозвучало, ближайшим крупным спортивным событием станет игра с участием гандбольного клуба «Виктор», которая пройдет в Ставрополе 27 марта на базе спорткомплекса «Восток Арена».

– Все спортивные объекты нашего края должны быть полностью готовы к проведению состязаний с учетом требований Роспотребнадзора, заблаговременно проведите всю необходимую профилактическую работу, – поручил Владимир Владимиров руководству краевого министерства физической культуры и спорта.