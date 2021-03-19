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Общество19 марта 2021 11:35

Губернатор Ставрополья поручил подготовить спортивные объекты к мероприятиям с участием зрителей

Ближайшим крупным спортивным событием станет игра с участием гандбольного клуба «Виктор», которая пройдет в Ставрополе 27 марта
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Еще один вопрос повестки заседания – возобновление спортивных состязаний с участием зрителей при условии 50-процентной заполняемости залов.

Как прозвучало, ближайшим крупным спортивным событием станет игра с участием гандбольного клуба «Виктор», которая пройдет в Ставрополе 27 марта на базе спорткомплекса «Восток Арена».

– Все спортивные объекты нашего края должны быть полностью готовы к проведению состязаний с учетом требований Роспотребнадзора, заблаговременно проведите всю необходимую профилактическую работу, – поручил Владимир Владимиров руководству краевого министерства физической культуры и спорта.