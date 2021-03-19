В Ставрополе отстранили от занятий учительницу, назвавшую школьника мразью

Скандал произошел после того, как в соцсетях стали распространять аудиозаписи, где учительница на повышенных тонах разговаривает с детьми, называя их «животными».

Также педагог называет одного из школьников «идиотом», «мразью», повелевая ему «заткнуться».

Выяснилось, что героиня скандала работает в школе №34 Ставрополя.

После этого комитет образования администрации Ставрополя оперативно организовал проверку по факту инцидента.

До выяснения всех обстоятельств педагог отстранена от занятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

- Какие бы ни были причины конфликта, педагог не имеет права повышать голос на детей. Такое поведение неприемлемо. Преподаватель — это сложная профессия. Она требует от человека не только большого профессионализма, но и выдержки. За неправомерные действия работник учебного заведения может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и даже уволен, - прокомментировала ситуацию руководитель комитета образования Ставрополя Ангелина Диреганова.