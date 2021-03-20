На Ставрополье построен еще один сельский храм

Фото: администрация Степновского округа

В селе Зеленая Роща Степновского округа построили купола храма Святого Георгия.

У истоков строительства стояли казаки-фермеры Николай Кица и Иван Уваров.

Храм строили 20. На внутреннее убранство, которое практически завершено, средства собирали всем миром. Иконы все именные - на обороте каждой указано, кто из жителей оплатил работу художника. Резную икон в дар храму преподнесли казаки Андроповского округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скульптуры мифических Эльбруса и Бештау в терренкуре Железноводска установят.

Скульптура состоит из нескольких частей - головы, рук и ног. Разместив их в определенной композиции, скульптор создает впечатление «уплывшего» в землю алтанта.