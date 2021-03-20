В Пятигорске Парк Победы и территорию Новопятигорского озера ждут изменения

Во время прямой линии глава Пятигорска ответил на вопрос о второй очереди благоустройства. В центре внимания - благоустройство пляжной зоны, создание комфортной и современной территории семейного отдыха.

В зоне подъема на площадку пляжа разместят раздевалки и душевые.

В местах пересечения аллей появятся питьевые фонтанчики. Вся территория парка и пляжной зоны будет освещена фонарями торшерного и мачтового типа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Дорожки планируется вымостить вибропрессованной тротуарной плиткой. Предусмотрено проектом, кроме того, озеленение, установка скамеек и урн, а также проведение гидротехнических мероприятий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Пятигорска сообщила о нарушениях при передачи 35 гектаров земли в частные руки. Муниципальную территорию передали новому владельцу, а тот решил перепродать ее третьим лицам. Ущерб составил 121 миллион рублей.