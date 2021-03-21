За сутки 84 человека выздоровели от коронавируса на Ставрополье

За минувшие сутки из-под медицинского наблюдения на Ставрополье выписали еще 84 пациента, выздоровевших от коронавируса. За все время болезнь победили уже больше 46,2 тысяч человек в крае. Но вирус опасен и продолжает уносить жизни. Еще четверо с подтвержденным диагнозом скончались на Ставрополье. Общее число летальных исходов выросло до 1189 случаев. Кроме того, еще 115 жителей региона заразились коронавирусом, как следует из данных оперативного штаба Ставрополья. Губернатор Влалимир Владимиров отмечает, что растет охват соответствующего тестирования населения и уже почти миллион исследований проведено с начала пандемии.