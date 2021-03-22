В центре Ставрополя появится новый сквер

В центре Ставрополя появится 12 новых скамеек, качели, детский игровой комплекс, ухоженные дорожки. Так, на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова нашего города благоустроят сквер площадью около 700 кв м.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, территория обретет современное плиточное покрытие, для маленьких горожан обустроят игровой комплекс и несколько ярких качелей. Желающие смогут отдохнуть в тени на новых лавочках.

Также в сквере установят современные светильники. Напомним, что в 2021 году в рамках разных программ в Ставрополе благоустроят шесть зон отдыха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на улице Доваторцев появится еще один сквер. Сейчас это место напоминает голое поле, рядом узкая дорожка, по которой жители ближайших многоэтажек добираются до магазинов и своих домов.

Как ранее отмечали жильцы многоквартирных домов в этом микрорайоне не хватает места отдыха, особенно жаждят новую аллею родители, у которых подрастают дети.

Кстати, он расположится в шаговой доступности от таких значимых объектов как Московский педагогический государственный институт, Ставропольский техникум сервиса, экономики и управления, рынок «Южный».