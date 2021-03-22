В Пятигорске мужчине на руку упал автомобиль из-за домкрата

Рентген сломанной руки пострадавшего с аппаратом Илизарова Фото: Инстаграм

ГКБ Пятигорска в официальном Инстаграм-аккаунте поделилась фото с операции и историей пострадавшего от домкрата мужчины. Водителю в прямом смысле упала двухтонная машина на руку.

Мужчина чинил автомобиль прямо на дороге, пришлось остановиться из-за неисправности. Домкрат, который поддерживал авто, был плохо закреплен и слетел. Гражданину зажало руку, его экстренно доставили в больницу.

- Наши травматологи экстренно прооперировали его. В итоге - на сломанную руку наложили аппарат Илизарова, - отметили в пресс-службе больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В расщелине водопада на горе Эльбрус нашли тело туриста

На глубине 20 метров обнаружен мужчина без признаков жизни (далее).