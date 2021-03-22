Ставропольцы сетуют на нехватку бесплатных парковок возле аэропортов

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По данным ИА "Победа26", ряд жителей Ставропольского края пожаловались на трудности парковки у аэропортов. По их словам, есть всего несколько вариантов встретить близких с самолета: заплатить за парковочное место или оставить авто прямо на дороге. В основном, встречающие идут по второму пути.

- Что Ставрополь, что Минводы. Люди ожидают, когда прилетит рейс с их родственниками. В результате на обочинах получается целая пробка. Заезд там 15 минут бесплатно, а остальное - дорого. И люди буквально становятся на трассе. Может, стоит поднять этот вопрос? - заявил собеседник агентства.

Ставропольцы видят выход в организации бесплатной парковки для встречающих недалеко от территории аэропорта. Это бы решило множество проблем.

Отметим, международный аэропорт Ставрополя имеет парковочный комплекс на 178 мест, только 20 из них бесплатные.