Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

В Ставрополе еще один проблемный дом ввели в эксплуатацию. Так, жилой комплекс «Люксембург» ввели в эксплуатацию, восстановлены права жителей на 44 жилых помещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию по улице Розы Люксембург, 32 в Ставрополе был запланирован на конец 2019 года.

Но недобросовестный застройщик ООО «Регионбизнесгрупп» нарушил сроки сдачи объекта.

Выяснилось, у застройщика есть еще один недостроенный дом в Ставрополе. Так, жилой комплекс «Матрешка» находится в высокой степени готовности, но восстановление прав дольщиков будет осуществляться при помощи механизмов Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В рамках дела о банкротстве открыто конкурсное производство. Теперь дольщики должны направить заявление конкурсному управляющему для включения в реестр требований кредиторов.

Дополнительную информацию дольщики могут получить по телефону: +7 (8652) 28-30-70.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцы сетуют на нехватку бесплатных парковок возле аэропортов. Ряд жителей края пожаловались на трудности парковки у аэропортов.

По их словам, есть всего несколько вариантов встретить близких с самолета: заплатить за парковочное место или оставить авто прямо на дороге. В основном, встречающие идут по второму пути.

- Что Ставрополь, что Минводы. Люди ожидают, когда прилетит рейс с их родственниками. В результате на обочинах получается целая пробка. Заезд там 15 минут бесплатно, а остальное - дорого. И люди буквально становятся на трассе. Может, стоит поднять этот вопрос? - заявил собеседник агентства.