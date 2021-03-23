На банкнотах в 500 рублей разместят изображение курортного Пятигорска

Хорошая новость для любителей и ценителей достопримечательностей ставропольского курорта. В ближайшие годы Банк России проведет модернизацию банкнот.

В частности, в 2024 году планируется выпустить в обращение 500-рублевые купюры, на которых будут изображены курортный Пятигорск и достопримечательности Северного Кавказа. Правда, какие именно места одного из лененых городов нашего края попадают на купюры, пока неизвестно.

Модернизированные банкноты номиналом 100 рублей поступят в обращение в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка.

А вот номиналом 1000 и 5000 рублей — в 2023 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» об открытии нового молодежного центра в Пятигорске. Центр расположен по улице Университетская. Новый молодежный центр - это комфортные рабочие места для сотрудников, реализующих молодежную политику.