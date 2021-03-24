В нашем регионе за сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1203.

- К сожалению, также пополнился и список умерших пациентов с подтвержденным диагнозом. Соболезную их родным. Чтобы защитить себя и своих близких, необходимо соблюдать меры профилактики. Но лучше всего от встречи с вирусом поможет защититься вакцинация против COVID-19. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился к землякам Владимир Владимиров.

За сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных в Ставропольском крае достигло 49787.

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались пять пациентов