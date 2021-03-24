В Георгиевске гендиректор ООО Винзавод «Надежда» скрыл от налоговой более 460 млн рублей

Фигурантом громкого уголовного дела стал генеральный директор ООО Винзавод «Надежда». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2016 по декабрь 2017 года мужчина уклонялся от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость.

Гендиректор предоставил налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности организации по уплате налогов составила более 460 миллионов рублей.

Сейчас следователи принимают меры для возмещения причиненного ущерба, а также продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.