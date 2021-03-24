Из дома купца Якова Очакова в Кисловодске сделают новую гостиницу

Фото для иллюстрации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба администрации Кисловодска заявила о намерении отреставрировать и использовать бывший купеческий дом торговца и лесопромышленника Якова Очакова. Его отремонтируют и сделают гостиницу.

Здание находится на углу проспектов Ленина и Дзержинского. Оно было построено в 1900 году и уже долгое время пустует. Разрушенный фасад портит облик курортной зоны Кисловодска.

Сейчас инвестор захотел разместить здесь мини-гостиницу. Работы будет курировать Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия.

Напомним, в Кисловодске находятся 6 объектов культурного наследия. Это аптека Цинцинатора, гостиница Зипалова, гостиницы Европа И Италия купца Власова, отель "Централь" и казенная гостиница "Гранд-отель".