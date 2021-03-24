Аграрии Ставрополья заработали 12 млрд с начала 2021 года

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Северо-Кавказстат опубликовал оперативные итоги сельскохозяйственной деятельности Ставропольского края за январь и февраль 2021 года. Эксперты посчитали объемы произведенной продукции и общую выгоду аграриев.

Все категории производителей (фермеры, организации, ИП и пр.) заработали 12,1 млрд рублей за первые два месяца года. Всего произвели 10,9 тысяч тонн овощей, что является положительной динамикой.

А вот поголовье скота в регионе сократилось почти на 5% от показателей прошлого года, это на 279 тысяч голов меньше. Всего к концу февраля в хозяйствах животноводах находятся 24,2 млн голов скотины.

- За январь-февраль 2021 года в хозяйствах всех категорий производство основных видов продукции животноводства сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: скота и птицы на убой на 8,7% и составило 80,1 тыс. тонн, молока – на 4,1% (68,9 тыс. тонн), яиц - на 5,8% (135,8 млн штук), - сказано в сообщении пресс-службы.