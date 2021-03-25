Депутат Игорь Лавров покинул пост в Думе Ставропольского края

Депутат Думы Ставропольского края Игорь Лавров сложил свои полномочия. Об этом рассказал его коллега Николай Новопашин.

- Уважаемый мною коллега Лавров Игорь Викторович сложил сейчас полномочия депутата Думы СК. Депутаты поддержали его решение, - написал Новопашин в Telegram-канале.

Лавров работал в Думе на постоянной основе. Мужчина был зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, средствам массовой информации и физической культуре. Кроме того, он входил в комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Депутат также отличился на спортивном поприще. Гандболист выиграл Олимпийские игры в 2000 году, чемпионат мира в 1997 и чемпионат Европы в 1996. За заслуги в спорте он стал заслуженным мастером спорта России. Долгое время играл за немецкие гандбольные клубы.