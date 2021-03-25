Более 13 тысяч ставропольских семей с детьми-инвалидами являются получателями досрочной пенсии

Оформить пенсию досрочно (мама - в 50 лет, папа - в 55) может один из родителей ребенка-инвалида с детства при условии воспитания ребенка до 8-летнего возраста; при наличии необходимого страхового стажа (для мамы - 15 лет, для папы - 20); при наличии требуемого количества пенсионных коэффициентов.

При этом неважно, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, пояснили в краевом отделении Пенсионного фонда России.

На досрочную пенсию по старости могут претендовать опекуны инвалидов с детства.

Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более чем на 5 лет). При этом опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Напомним, что период ухода неработающего трудоспособного гражданина за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.