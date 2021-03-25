Аграрии Ставрополья высадят 8 га голубики на открытой почве в 2021 году

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о планах развития аграрно-промышленного комплекса на 2021 году.

Уже выработан план выращивания и продажи ягод, расширение площадей сбора голубики пройдет в два этапа. Сначала весной засадят 1 га, осенью - еще 5-7 га. Сажать будут на полях Изобильненского округа.

Отметим, именно весна и осень наиболее благоприятное время для выращивания такой ягоды, как голубика.

- Ягодоводство - перспективная отрасль АПК, развитие которой мы поддерживаем уже не первый год. Причем предоставляемые меры поддержки постоянно расширяются. Это дает возможность выращивать новые виды ягод, - заявил глава региона.

Уже сейчас в Предгорном округе выращивают ежевику, голубику и малину. Отметим, развитие ягодоводства реализуется в рамках программы "Мультиягодный агропарк".