Росстат Ставрополья поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В 2007 году президент России объявил 25 марта Днем работника культуры, первый раз праздник провели в 2008 году. Северо-Кавказстат также поздравил работников этой сферы и привел "культурные" данные нашего региона.

По данным за 2019 год, в Ставропольском крае действуют 499 библиотек с общим фондом 13,3 млн экземпляров книг. За год библиотеки посетили 8 млн раз 1004 тысячи человек.

Также в регионе насчитали 534 культурно-досуговых объектов (дома культуры, парки культуры и отдыха, клубы и пр.) с залами для 151,6 тысячи человек. Выставочных площадок и музеев на Ставрополье 44. Наиболее известные из них Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова.

За 2019 год количество посещений музеев и выставочных залов составило 1037,9 тысячи.

В ведомстве отметили, насколько сильно пандемия коронавируса ударила по культуре региона. Это было тяжелое время как для посетителей, так и для работников учреждений.

- Благодаря Вашему повседневному труду в доме культуры, библиотеках, детских школах искусств, художественных студиях, сохраняют и преумножают духовные богатства и традиции нашего общества, - поздравили профессионалов в Росстате.