Прокуратура организовала проверку после избиения ребенка в детсаде Георгиевска

Фото ребенка: romanova_kmv

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после публикаций об избиении ребенка воспитателем в Георгиевске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Информация появилась 25 марта. Мать жаловалась, что ее ребенка избил в детском саду №40 воспитатель. После начала прокурорской проверки работника отстранили.

- Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц взял проверку на личный контроль.