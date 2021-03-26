На Ставрополье два человека погибли, отравившись угарным газом

Начата проверка по факту отравления двух человек угарным газом в Донском. Один из них - ребенок, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

По оперативной информации, 25 марта в селе Донское в частном доме два человека отравились угарным газом. Это 35-летняя женщина и пятилетний ребенок. Оба погибли.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Труновского района Сергей Головлев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении прокуратуры.