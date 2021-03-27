Читателям "КП" предложили выбрать символ Пятигорска для 500-рублевой купюры

Редакция "КП" спросила у своих читателей, какая достопримечательность Пятигорска должна попасть на купюру в 500 рублей.
ЦБ на неделе объявил, что на купюрах российского рубля сменятся города. Среди новых вариантов - Пятигорск. Город-курорт окажется на купюре в 500 рублей.
В этой связи мы предложили нашим подписчикам выбрать, какая достопримечательность должна попасть на банкноту. В голосование* вошли шесть вариантов. Это беседка "Эолова арфа", гора Машук, "Провал", скульптуру орла, грот Лермонтова и место дуэли поэта. Проголосовать можно по ссылке на соцсети "КП - Ставрополь".
Скульптура орла
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Грот Лермонтова
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Беседка «Эолова арфа»
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Гора Машук
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Провал"
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
*Голосование на реальный выбор символа не влияет