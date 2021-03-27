Миграционный рост населения Ставрополья пошел на убыль

Количество уехавших из Ставропольского края оказалось выше, чем число прибывших. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

- В 2020 году на территорию Ставропольского края, исключая внутрикраевую миграцию, прибыло 44,7 тысяч человек, выбыло из края 45,8 тысяч человек. Миграционный отток населения составил 1080 человек, - сказано в сообщении.

10,6 тысяч человек приехали на Ставрополье из другой страны, 34 тысячи - из другого региона. При этом 12,8 тысяч ставропольцев уехали из края заграницу, а 32,9 тысяч - в другой регион.

Показатель внутрикраевой миграции составил 33,5 тысяч человек.