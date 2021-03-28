Губернатор Ставрополья предложил школьникам поучаствовать в конкурсе «Правнуки победителей»

Глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал школьников и студентов-первокурсников исторических факультетов принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей». Губернатор рассказал, что школьники из Ставропольского края уже дважды становились финалистами федерального этапа Международного конкурса.

- Предлагаю ставропольским ребятам обязательно принять участие. Конкурс – это ещё одна возможность лучше узнать историю своей семьи и своей страны, - написал на своей странице в Instagram Владимиров.

К участию в конкурсе допускаются лица от 10 до 18 лет. В этом году появились новые номинации, в числе которых номинация, посвящённая исследованию судеб военнопленных, и номинация «Правнуки победителей. Мой фильм». Подробную информацию можно уточнить на сайте «Правнуки победителей».