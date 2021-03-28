В Ставрополе ищут пропавшего пенсионера с потерей памяти

В Ставрополе разыскивают пропавшего пенсионера Александра Шапкина 1946 года рождения.

Мужчина вышел из дома в Октябрьском районе Ставрополя 26 марта. Домой он так и не вернулся. К поискам пожилого человека приступили сотрудники правоохранительных органов.

На вид Александру Николаевичу 75 лет. Рост 175 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на нем была кожаная куртка коричневого цвета, серо-голубой джемпер, темно-синие спортивные брюки, коричневые ботинки и коричневая меховая шапка.

Отмечается, что у мужчины может быть потеря памяти. Вероятно, что он не ориентируется в пространстве.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в отдел полиции по телефонам 8 (8652) 30-45-00, 26−52−29, 02 (112 — с мобильного телефона, звонок бесплатный).