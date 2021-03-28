В Кисловодске женщина под видом соцработницы обчистила пенсионеров

Правоохранительными органами Кисловодска задержана подозреваемая в краже. Аферистка под видом социального работника обворовывала пенсионером. Жертвами преступницы стали двое пенсионеров из Кисловодска.

По предварительным данным, она приходила к пенсионерам и сообщала о возможности проведения в их доме бесплатного ремонта. Она делала соответствующие замеры, заносила данные в блокнот и в итоге просила предоставить ей документы на жилье. Пока потерпевшие искали документы, аферистка забирала деньги.

Общая сумма ущерба составил 160 тысяч рублей.

— Следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.