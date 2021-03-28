В Невинномысске для жителей «Фабрики» организован подвоз питьевой воды

В Невинномысске с 26 марта ведутся аварийные работы на очистных сооружениях Закубанской части города. Из-за работ ограничена подача воды в квартиры жителей микрорайона «Фабрика».
- Питьевую воду подвозят местным жителям на спецмашинах, - сообщили в администрации Невинномысска.
Администрация города обнародовала график подвоза воды на 28 марта:
1 водовоз
С 9 -11 часов
- ул. Маяковского 5а
- ул. Матросова 151а, 153а,
С 11-12 часов
- ул. Маяковского 1
- ул. Матросова 155а
С 12-14 часов
- ул. Шевченко 6г , 6д
- ул. Матросова 179а
С 14-15 часов
- ул. Шевченко 6б, 6б, 8а
С 15-17 часов
- ул. Шевченко 6, 6а
С 17-18 часов
- Пархоменко 8,10,12,14,16,18,24,26
2 водовоз
С 10-12 часов
- Маяковского 10,12
- Спортивный 1,3
С 12-14 часов
- Маяковского 16,18,14а,16б
- Спортивный 11
С 14-15 часов
- Маяковского 18а,18б
С 15-17 часов
- Спортивный 5,7,9,13,15,17
С 17-18 часов
- Спортивный 4
С 18-19 часов
- Лазо 1а
3 водовоз
С 10-11 часов
- Матросова 161а, 161
- Маяковского 24
С 11-12 часов
- Шевченко 34
С 12-13 часов
- Шевченко 20,22
С 13-15 часов
- Шевченко 18
- Маяковского 8,6
С 15-16 часов
- Матросова 163а,163б
С 16-17 часов
- Матросова 165а,167а