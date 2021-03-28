В Невинномысске для жителей «Фабрики» организован подвоз питьевой воды

В Невинномысске с 26 марта ведутся аварийные работы на очистных сооружениях Закубанской части города. Из-за работ ограничена подача воды в квартиры жителей микрорайона «Фабрика».

- Питьевую воду подвозят местным жителям на спецмашинах, - сообщили в администрации Невинномысска.

Администрация города обнародовала график подвоза воды на 28 марта:

1 водовоз

С 9 -11 часов

- ул. Маяковского 5а

- ул. Матросова 151а, 153а,

С 11-12 часов

- ул. Маяковского 1

- ул. Матросова 155а

С 12-14 часов

- ул. Шевченко 6г , 6д

- ул. Матросова 179а

С 14-15 часов

- ул. Шевченко 6б, 6б, 8а

С 15-17 часов

- ул. Шевченко 6, 6а

С 17-18 часов

- Пархоменко 8,10,12,14,16,18,24,26

2 водовоз

С 10-12 часов

- Маяковского 10,12

- Спортивный 1,3

С 12-14 часов

- Маяковского 16,18,14а,16б

- Спортивный 11

С 14-15 часов

- Маяковского 18а,18б

С 15-17 часов

- Спортивный 5,7,9,13,15,17

С 17-18 часов

- Спортивный 4

С 18-19 часов

- Лазо 1а

3 водовоз

С 10-11 часов

- Матросова 161а, 161

- Маяковского 24

С 11-12 часов

- Шевченко 34

С 12-13 часов

- Шевченко 20,22

С 13-15 часов

- Шевченко 18

- Маяковского 8,6

С 15-16 часов

- Матросова 163а,163б

С 16-17 часов

- Матросова 165а,167а