В Северной Осетии чиновницу подозревают в махинациях с льготами на 21 миллион рублей

В Северной Осетии правоохранители выявили махинации с льготами на 21 миллион рублей. Под подозрение попала чиновница., которая в должности начальника отдела, находила подставных лиц, которые должны были выступить опекунами местных жителей, которым положены льготы на оплату газа, воды и электричества.

- Женщина вносила ложные сведения, на основании которых на расчетные счета банковских карт, которыми она завладела путем обмана, на протяжении трёх лет поступали денежные средства, - рассказали в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Подозреваемой грозит срок до шести лет лишения свободы.