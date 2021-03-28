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Происшествия28 марта 2021 13:06

В Северной Осетии чиновницу подозревают в махинациях с льготами на 21 миллион рублей

Деньги она «выводила» на протяжении трех лет
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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В Северной Осетии правоохранители выявили махинации с льготами на 21 миллион рублей. Под подозрение попала чиновница., которая в должности начальника отдела, находила подставных лиц, которые должны были выступить опекунами местных жителей, которым положены льготы на оплату газа, воды и электричества.

- Женщина вносила ложные сведения, на основании которых на расчетные счета банковских карт, которыми она завладела путем обмана, на протяжении трёх лет поступали денежные средства, - рассказали в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Подозреваемой грозит срок до шести лет лишения свободы.

Криминал