На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 53 человека

В Ставропольском крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 53 жителей региона. Число зараженных достигло 50295.

Также за вчерашний день жертвами инфекции стали 2 пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1219.

- Для защиты от инфекции продолжается вакцинация. Также важно по-прежнему следовать мерам профилактики, ответственно относиться к своему здоровью. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.