1800 нарушителей привлечены к ответственности на Ставрополье в рамках операции «Скорость»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 15 по 27 марта на наиболее аварийно-опасных участках трасс Ставрополья проводилась операция «Скорость».

С помощью скрытых патрулей ДПС, не обозначенных цветографической окраской, и ручных скоростомеров «Бинар» за 12 дней привлекли к административной ответственности около 1800 нарушителей, из них 264 водителя превысили установленную норму на более чем 60 километров в час, либо совершили это деяние повторно.

За указанные правонарушения им грозит лишение права управления сроком до одного года. Материалы направлены в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения.

Как показали результаты проверок, чаще всего автолюбители превышали допустимую скорость на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», в Ипатовском, Буденновском и Нефтекумском округах.

Госавтоинспекция Ставрополья сообщает, что в связи с нормализацией погодных условий операция «Скорсть» будет проводиться на регулярной основе.

Кроме того, напоминаем, что в крае действует 222 комплекса автоматической фиксации административных правонарушений. Новые системы фиксации снабжены алгоритмом распознавания номеров.

Таким образом, водитель, нарушивший скоростной режим и скрывший цеферно-буквеннное обозначение государственного регистрационного знака, получит не только штраф за скорость, но и за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.