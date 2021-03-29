На ремонт 8 км дорог Нефтекумского округа потратят 66 млн рублей

Фото для иллюстрации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила о приближающемся ремонте региональных дорог Нефтекумского округа. Чтобы починить 8 км дорог, выделили 66 млн рублей.

Восстановят дороги на двух участках: Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск и Ачикулак-Махмуд-Мектеб-Тукуй-Мектеб.

- Качественные дороги - важный фактор успешного развития городов и сел, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Напомним, с приходом благоприятной погоды в Ставропольском крае начинается сезонный ремонт дорог и благоустройство.