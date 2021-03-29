Больше 500 овец погибли на Ставрополье из-за нехватки корма

Фото для иллюстрации Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по массовому мору овец на предприятиях региона. Экспертизу уже провели, причина смерти ясна - голод.

Четыре кошара - помещение содержания скота - лишились более половины тысячи овец из-за отсутствия корма. 3 месяца пастухам не платили зарплату и для животных не закупался корм, животные умерли у них на глазах.

Теперь состояние скота взято под административный контроль. Проводятся проверки содержания оставшегося поголовья, на место происшествия регулярно приезжают чиновники из министерства сельского хозяйства.

Сейчас животные находятся в хорошем состоянии.