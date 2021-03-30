На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 69 человек

В Ставропольском крае растет число тех, кто победил болезнь: оно превысило уже 47,3 тысячи человек. Об этом утром 30 марта сообщил глава региона.

В том числе, в понедельник были выписаны 148 пациентов. Вместе с тем, зарегистрированы и новые случаи заболевания.

Их помогает выявлять тестирование на коронавирус. Так, за сутки диагноз подтвердился у 69 человек. Число зараженных в крае достигло 50364.

За сутки жертвами болезни стали 4 пациента, у которых инфекция протекала в тяжелой форме.

В целом проведено уже 1,51 миллиона таких исследований. С заболевшими работают врачи.