Прокуратура начала проверку после отравления 55 жителей Ставрополья

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после массового отравления в селе Марьины Колодцы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Минздрава, в больницу обратились 55 человек с признаками отравления. Среди пострадавших 30 детей. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести.

- По требованию прокурора края Александра Лоренца на место происшествия выехал Минераловодский межрайонный прокурор для координации работы правоохранительных и контролирующих органов. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает Прокуратура Ставропольского края.