30 могил участников ВОВ восстановят в Ставрополе по проекту «Чистая память»

Фото для иллюстрации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что с наступлением хорошей погоды возобновляются субботники волонтеров, которые расчищают могилы предков. В 2021 году планируют отреставрировать до 30 захоронений.

Работы проводятся в рамках проекта "Чистая память". Уже в 2020 году участники замерили 13 захоронений и полностью восстановили еще 2.

Напомним, "Чистая память" стартовала в 2013 году, студенты привели в порядок могилы на Даниловском кладбище. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поддержал хорошее начинание, появился благотворительный фонд.