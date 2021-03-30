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Общество30 марта 2021 18:50

30 могил участников ВОВ восстановят в Ставрополе по проекту «Чистая память»

Волонтеры приводят в порядок места захоронения участников войны, которые по каким-то причинам оказались всеми забыты
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото для иллюстрации

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что с наступлением хорошей погоды возобновляются субботники волонтеров, которые расчищают могилы предков. В 2021 году планируют отреставрировать до 30 захоронений.

Работы проводятся в рамках проекта "Чистая память". Уже в 2020 году участники замерили 13 захоронений и полностью восстановили еще 2.

Напомним, "Чистая память" стартовала в 2013 году, студенты привели в порядок могилы на Даниловском кладбище. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поддержал хорошее начинание, появился благотворительный фонд.