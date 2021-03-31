На Ставрополье бригадиру из-за аварии на предприятии оторвало стопу

25 марта в реанимационное отделение больницы Александровского округа доставили 53-летнего мужчину с травмами, которые он получил на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Выяснилось, что в складских помещениях предприятия произошел выброс кипятка из дровяного котла и он разрушился, оторвав стопу стоявшему рядом с ним бригадиру.

По данному факту Александровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставрополью проводит процессуальную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

После необходимых проверочных мероприятий следователь примет процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возбудили дело по факту смерти рабочего при падении с высоты.

От полученных травм он скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочего.