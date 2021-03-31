После смерти ребенка от плиты в Нефтекумске начата прокурорская проверка

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В Неытекумске началась проверка после гибели ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

По предварительной информации, трое подростков игрались на территории заброшенного здания. В результате на него свалилась бетонная плита. От полученных травм ребенок скончался, ему было 13 лет.

- По данному факту прокуратурой края организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, и дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования данного уголовного дела и проведения проверки находятся на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - сказано в сообщении прокуратуры.

И.о прокурора Нефтекумского района отправлялся на место, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".