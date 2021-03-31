Следователи выяснили причину исчезновения 13-летнего жителя Кисловодска

Фото: пресс-служба СКР России по Ставроопольскому краю

31 марта следователи вместе с правоохранителями нашли 13-летнего мальчика, который вчера вечером ушел из дома в городе Кисловодске и не вернулся.

Подростка нашли на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах.

Следователь выяснил, что он собирался на поезде уехать к своему отцу в Московскую область. Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи беседуют с мальчиком, разъясняют ему опасность самовольных уходов из дома.

По результатам проведения всех необходимых проверочных действий следователь примет процессуальное решение.