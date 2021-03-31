На Ставрополье откроют новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории

На сегодня заключены контракты на проектирование всех запланированных к созданию в рамках программы объектов. Сроки завершения строительства 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 амбулаторий - осень 2021 года.

4 участковые больницы и поликлиники должны быть введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Владимир Владимиров поручил уже в этом году провести работы по межеванию и оформлению в собственность земельных участков для их строительства.

Завершается также заключение контрактов на капитальный ремонт медицинских учреждений. Уже на этом этапе, благодаря проведению торгов, удалось добиться сокращения стоимости проектов. Экономия бюджетных средств составила 176 миллионов рублей.

Губернатор поручил разработать планы-графики работ по каждому объекту. Их составление будет проходить при участии, в том числе главных врачей больниц.

Обсудили также работу по развитию материально-технической базы медицинских организаций края.

В частности, уже летом этого года должна завершиться поставка спецавтотранспорта – к этому времени по местам службы разъедутся уже все 104 автомобиля, которые были запланированы к приобретению в рамках программы.