В Ессентуках отремонтируют здание гостиницы «Метрополь», которому 114 лет

В Ессентуках отремонтируют старинное здание гостиницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Ессентуков рассказали о начале реставрации 114-летнего здания гостиницы "Метрополь". Также она известна под советским названием "Маяк". Здесь останавливались многие исторические личности.

Здание является объектом историческим памятником регионального значения. Поэтому ход восстановительных работ будет контролировать управление по охране культурного наследия. Однако в их компетенции только фасад и несущие конструкции, потому что именно эти части представляют наследие. Инвестор, которые будет ремонтировать здание, может быть волен в переделке внутреннего убранства гостиницы.

Отметим, ходили слухи о сносе здания. Однако инвестор быстро опроверг эту информацию - здание восстановят и вернут ему историческое название "Метрополь".

- Безусловно важно, что в эти исторические стены вдохнут новую жизнь. Здание бывшей гостиницы "Метрополь" несколько десятилетий ожидало возрождения, а внешний вид не добавлял шарма курортному городу. Уверен, что восстановленный отель станет одним из лучших украшений Ессентуков, - заявил мэр города-курорта Александр Некристов.

Реставрацию планирую завершить к 2024 году.

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