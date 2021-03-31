Россельхознадзор Ставрополья задержал 36 тонн зараженных киви из Ирана

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Фото: Олег ЗОЛОТО
Пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР сообщила, что специалисты обнаружили и изъяли партию опасных иранских киви. Плоды были заражены тутовой щитовкой - опасным фруктовым вредителем.
- Наличие карантинного объекта подтвердили результаты лабораторной экспертизы ФГБУ "ВНИИКР", - сказано в сообщении ведомства.
В целом, насекомое не опасно для человека, но может вызвать сбои пищеварения. Специалисты посоветовали хорошо мыть плоды перед едой.