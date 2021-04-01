На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 1231

На Ставрополье насчитывается уже 47,7 тысячи выздоровевших от COVID-19. За вчерашний день с меднаблюдения сняли 89 человек.

Вместе с тем, ежедневно продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. В целом проведено уже около 1,53 миллиона исследований.

По словам губернатора, это помогает вовремя оказывать заболевшим медицинскую помощь.

Но, к сожалению, противостоять вирусу все еще бывает очень непросто. Список скончавшихся пациентов с подтвержденным COVID-19 вчера вновь пополнился.

За сутки скончались еще 4 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1231.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Также за сутки диагноз подтвердился у 107 жителей региона. Число зараженных достигло 50549.