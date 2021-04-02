Миндор Ставрополья пресекло подорожание цен на проезд в автобусах

В Ставрополе перевозчики хотели поднять цены на проезд до 30 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края опровергла информацию о подорожании стоимости проезда до 30 рублей. По данным ведомства, это инициатива перевозчиков, которую министерство отклонило.

В начале 2021 года компании, обеспечивающие перевозки, направили запрос в минтранс для повышения цен на проезд в автобусах и маршрутных такси. На это ведомство ответило отказом, потому что перевозчики не предоставили объективных причин роста цен.

Однако в автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей с 5 апреля. Миндор направил запрос в прокуратуру края, чтобы та разобралась в законности действий перевозчиков.

- В этой связи министерство направило обращения в региональные ФАС и Прокуратуру о рассмотрении в действиях перевозчиков возможного нарушения антимонопольного законодательства. Также в настоящее время нами подготовлено и будет направлено обращение в Прокуратуру края для принятия мер прокурорского реагирования в отношении перевозчиков, которые нарушили требования законодательства, - сказано в сообщении пресс-службы.