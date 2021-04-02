Ставропольцы стали покупать частные дома и дачи после коронавируса

После карантина в Ставропольском крае вырос спрос на частные дома и дачи. Поэтому и цены на них растут: по сравнению с мартом 2020 года, цены повысили на 17,7% в марте 2021 года. Таким образом, средняя цена дачи составила 2,4 млн рублей. Это если учесть минимальные дополнительные вложения.

По словам специалистов, следует покупать дома от 3 млн рублей, потому что они не будут требовать больших трат сверх цены. До 3 млн обычно продают старое жилье, которое нужно ремонтировать или как минимум освежать ремонт.

Отметим, обычно именно весной и осень растут цены на недвижимость - и квартиры, и дома. А после коронавируса жители региона захотели приобрести дачи, чтобы иметь возможность жить во время карантина на природе.

Такие данные предоставил портал "Мир квартир".